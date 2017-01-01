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Новости

сегодня, 17:28

В Иванове хотят увековечить память Первого секретаря горкома КПСС Анатолия Гордиенко


Сегодня, 6 сентября, в зале коллегий администрации областного центра состоялось заседание комитета по имуществу и земельным отношениям Ивановской городской думы.

В заключение заседания депутаты рассмотрели вопрос об увековечивании памяти Первого секретаря Ивановского горкома КПСС (1985-1990), Первого секретаря Ивановского обкома КПРФ (2003-2010) Гордиенко Анатолия Фёдоровича и установке мемориальной доски в его честь.

Как отметили в пресс-службе Ивгордумы, финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски будет произведено за счет внебюджетных средств.



ключевые слова: КПСС КПРФ Первый секретарь память мемориальная доска
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Никанорд								
							
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  • 50 минут назад
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							Маразм...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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							А Клюевупамятник?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Вот как раз Клюеву и нужно памятник поставить. А не тратить средства на лавочки для ночных бабочек и молнии от джинсов их пользователей. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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