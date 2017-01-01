В Иванове хотят увековечить память Первого секретаря горкома КПСС Анатолия Гордиенко





Сегодня, 6 сентября, в зале коллегий администрации областного центра состоялось заседание комитета по имуществу и земельным отношениям Ивановской городской думы.

В заключение заседания депутаты рассмотрели вопрос об увековечивании памяти Первого секретаря Ивановского горкома КПСС (1985-1990), Первого секретаря Ивановского обкома КПРФ (2003-2010) Гордиенко Анатолия Фёдоровича и установке мемориальной доски в его честь.

Как отметили в пресс-службе Ивгордумы, финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски будет произведено за счет внебюджетных средств.

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