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В Иванове хотят увековечить память Первого секретаря горкома КПСС Анатолия Гордиенко
Сегодня, 6 сентября, в зале коллегий администрации областного центра состоялось заседание комитета по имуществу и земельным отношениям Ивановской городской думы.
В заключение заседания депутаты рассмотрели вопрос об увековечивании памяти Первого секретаря Ивановского горкома КПСС (1985-1990), Первого секретаря Ивановского обкома КПРФ (2003-2010) Гордиенко Анатолия Фёдоровича и установке мемориальной доски в его честь.
Как отметили в пресс-службе Ивгордумы, финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски будет произведено за счет внебюджетных средств.
ключевые слова: КПСС КПРФ Первый секретарь память мемориальная доска
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Комментарии (3)
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- Никанорд50 минут назадМаразм...
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- Медведь27 минут назадА Клюевупамятник?
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- Помидорина8 минут назадВот как раз Клюеву и нужно памятник поставить. А не тратить средства на лавочки для ночных бабочек и молнии от джинсов их пользователей.
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