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сегодня, 17:17
На улице Революционной в Иванове временно отключат газ
В связи с ремонтом на газопроводе
7 сентября в связи с ремонтом на газопроводе среднего давления будет прекращено газоснабжение жилых домов на улице Революционной в Иванове: д. 16-А, корп. 1, 2, 3. Об этом сообщает Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново». Время отключения - с 09.00 до 22.00.
ключевые слова: газ газоснабжение
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- Медведь25 минут назадКто то лотерейные билеты не взял
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