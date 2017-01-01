На улице Революционной в Иванове временно отключат газ

В связи с ремонтом на газопроводе







7 сентября в связи с ремонтом на газопроводе среднего давления будет прекращено газоснабжение жилых домов на улице Революционной в Иванове: д. 16-А, корп. 1, 2, 3. Об этом сообщает Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново». Время отключения - с 09.00 до 22.00.

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