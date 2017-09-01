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Новости

сегодня, 17:06

В Ивановской области впервые пройдет фестиваль Клюквы

Одна из целей мероприятия - создание в регионе клюквенного сообщества


16 сентября на стадионе города Южи в рамках ежегодной сельскохозяйственной ярмарки впервые пройдет фестиваль Клюквы «Осенняя сказка».

В программе фестиваля - конкурсы на знание частушек о клюкве, а также предоставление клюквенного блюда или напитка «Клюква вкусна и полезна, в каждом блюде уместна».

Победители фестиваля определяются народным голосованием по номинациям:

- Самые озорные частушки о клюкве;

- Самые смелые;

- Частушки-веселушки;

- Самое оригинальное клюквенное блюдо;

- Самый ядрёный напиток;

- Самый аппетитный пирог.

По словам организаторов, цели фестиваля – «развитие и продвижение событийного и гастрономического туризма на территории района, пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни населения, совершенствование системы досуга населения, объединение в «клюквенное сообщество» представителей всех возрастных категорий, ознакомление горожан с традициями и опытом старожилов, особенностями проведения осенних народных праздников, привлечение широкого круга населения к участию в культурной жизни города».



ключевые слова: клюква фестиваль
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Manuel De La Mare								
							
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							Не область, а дурдом! То лук, то клюква... Фетишисты больные! Кроме открытого неба ничего достойного за целый год небыло!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Никанорд								
							
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  • 43 минуты назад
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							В нашей стране фестиваль Клюквы каждый день: достаточно посмотреть любой из федеральных телеканалов.
    
Там и фестиваль развесистой клюквы, и выставка квасного патриотизма, и конгресс  по изучению филькиной грамоты...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Придурки, а сами вы что в области и для области сделали? Южани молодцы! Выбрали одно направление гастрономического туризма  Кухонь, рыболовный тур, Клюквенный фестиваль, нанизанный на народные традиции, и бьют в эту точку планомерно и грамотно! МОЛОДЦЫ! Все бы так, и не надо сравнивать их работу с пошлым луковым дурдомом.  А открытое небо, вот это и есть военно-патриотический фетишизм! На который ещё и куча бабок тратится! Дайте столько Юже на любой из фестивалей и через пару лет, пол России ездить к ним будет, вкусно поесть и отдохнуть! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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