В Ивановской области впервые пройдет фестиваль Клюквы

Одна из целей мероприятия - создание в регионе клюквенного сообщества





16 сентября на стадионе города Южи в рамках ежегодной сельскохозяйственной ярмарки впервые пройдет фестиваль Клюквы «Осенняя сказка».

В программе фестиваля - конкурсы на знание частушек о клюкве, а также предоставление клюквенного блюда или напитка «Клюква вкусна и полезна, в каждом блюде уместна».

Победители фестиваля определяются народным голосованием по номинациям:

- Самые озорные частушки о клюкве;

- Самые смелые;

- Частушки-веселушки;

- Самое оригинальное клюквенное блюдо;

- Самый ядрёный напиток;

- Самый аппетитный пирог.

По словам организаторов, цели фестиваля – «развитие и продвижение событийного и гастрономического туризма на территории района, пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни населения, совершенствование системы досуга населения, объединение в «клюквенное сообщество» представителей всех возрастных категорий, ознакомление горожан с традициями и опытом старожилов, особенностями проведения осенних народных праздников, привлечение широкого круга населения к участию в культурной жизни города».

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