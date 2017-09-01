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В Ивановской области впервые пройдет фестиваль Клюквы
Одна из целей мероприятия - создание в регионе клюквенного сообщества
16 сентября на стадионе города Южи в рамках ежегодной сельскохозяйственной ярмарки впервые пройдет фестиваль Клюквы «Осенняя сказка».
В программе фестиваля - конкурсы на знание частушек о клюкве, а также предоставление клюквенного блюда или напитка «Клюква вкусна и полезна, в каждом блюде уместна».
Победители фестиваля определяются народным голосованием по номинациям:
- Самые озорные частушки о клюкве;
- Самые смелые;
- Частушки-веселушки;
- Самое оригинальное клюквенное блюдо;
- Самый ядрёный напиток;
- Самый аппетитный пирог.
По словам организаторов, цели фестиваля – «развитие и продвижение событийного и гастрономического туризма на территории района, пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни населения, совершенствование системы досуга населения, объединение в «клюквенное сообщество» представителей всех возрастных категорий, ознакомление горожан с традициями и опытом старожилов, особенностями проведения осенних народных праздников, привлечение широкого круга населения к участию в культурной жизни города».
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