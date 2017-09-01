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Новости

23 минуты назад

В Иванове будет «соткано» гигантское лоскутное одеяло

Принять участие в акции могут все желающие


Уникальное лоскутное одеяло длиной 10 метров и шириной 160 сантиметров будет «соткано» на празднике «Ситцевая верста», который состоится 9 сентября в ивановском парке им. Степанова. Об этом сегодня сообщили в городском комитете по культуре.

Создаваться многометровое полотно будет из ситцевых лоскутков, которые участники праздника собственноручно будут вклеивать в одеяло на протяжении всей программы «Ситцевой версты». Внести свою лепту в создание ситцевого шедевра также смогут гости праздника, для которых, кроме спортивных состязаний, подготовлена обширная культурная программа.



ключевые слова: спорт культура праздник акция лоскутное одеало
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