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Новости

33 минуты назад

Ивановцы примут участие во всероссийском историческом квесте «1944. Дети Победы»


9 сентября по всей стране стартует Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы». По легенде квеста игрокам предстоит отправиться в прошлое и взглянуть на Великую Отечественную войну глазами детей.

Сценарий квеста создан на основе достоверных исторических фактов, воспоминаний детей и ветеранов войны. Выполняя задания, участники узнают интересные факты о самом героическом и трагическом периоде нашей истории, а также о роли детей на фронте и в тылу.

Участником квеста может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, а затем связаться с руководителем «Волонтеров Победы» в своем регионе.

Планируется, что на территории нашего региона квест пройдет в Иванове, Шуе, Ильинском-Хованском и других городах и поселках. Участники квеста смогут лично познакомиться с очевидцами и участниками тех событий – ветеранами и детьми Великой Отечественной войны.

Для участия в квесте в областном центре принято 10 заявок команд школ города. Начало квеста запланировано на 9 сентября в 15:00 на территории Интердома имени Е.Д. Стасовой.

ключевые слова: история война дети квест
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