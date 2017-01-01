Житель Ивановской области оплатит трепанацию черепа и лечение своей жертвы

Всего ему придется возместить более 370 тысяч рублей





В Лухском районе один мужчина нанес другому удар поленом по голове, причинив ему тем самым черепно-мозговую травму. Пострадавшему пришлось долго лечиться. В том числе ему делали трепанацию черепа. Всего на лечение из Территориального фонда обязательного медицинского страхования было потрачено свыше 370 тысяч рублей.

Виновник в причинении вреда здоровью был осужден. Теперь по требованию прокурора и решению суда он обязан выплатить сумму, затраченную на лечение потерпевшего, сообщает пресс-служба надзорного ведомства области.

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