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Новости

39 минут назад

Житель Ивановской области оплатит трепанацию черепа и лечение своей жертвы

Всего ему придется возместить более 370 тысяч рублей


В Лухском районе один мужчина нанес другому удар поленом по голове, причинив ему тем самым черепно-мозговую травму. Пострадавшему пришлось долго лечиться. В том числе ему делали трепанацию черепа. Всего на лечение из Территориального фонда обязательного медицинского страхования было потрачено свыше 370 тысяч рублей.

Виновник в причинении вреда здоровью был осужден. Теперь по требованию прокурора и решению суда он обязан выплатить сумму, затраченную на лечение потерпевшего, сообщает пресс-служба надзорного ведомства области.



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