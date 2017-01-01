Все в развитие малого и среднего бизнеса

На правах рекламы





Экономическая ситуация последних двух лет сделала банковское финансирование консервативным. Два сложных предыдущих года не могли не сказаться на экономике бизнеса, что повлекло более острожный подход к кредитованию, как со стороны банков, так и со стороны самих предпринимателей. По данным исследования деловой активности малого и среднего бизнеса – «Индекса Опоры RSBI», который ежеквартально проводит Промсвязьбанк и «ОПОРА РОССИИ», доступность финансирования для этого сегмента находиться на приемлемом уровне.

Но в 2017 году ситуация улучшается. Это подтверждают предприниматели, банки и различные независимые исследования. Промсвязьбанк снизили свою риск-политику по отношению к кредитованию МСБ: в частности, пересмотрели некоторые стоп-факторы и отраслевые ограничения на входе при рассмотрении заявок на кредитование.

Промсвязьбанк финансирует бизнес на разные цели - на пополнение оборотных средств, на приобретение недвижимости, для реализации инвестиционных проектов, также в банке можно оформить овердрафт и факторинг. Линейка банковских продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса составляет 7 видов кредитов, 4 вида депозитов, банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, услуги дистанционного сервиса и многое другое.

Уже более года Промсвязьбанк участвует в реализуемой Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) программе стимулирования кредитования субъектов МСП (Программа 6,5%). Кредитные организации, предоставляющие финансирование по данной программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по льготной ставке, что позволяет зафиксировать процентную ставку по кредитам для компаний малого бизнеса на уровне 9,4% годовых, для среднего – 8,3% годовых. Возможный размер кредита – от 10 млн рублей до 1 млрд рублей.

Срок льготного фондирования до 3 лет, но если клиенту нужен кредит в Промсвязьбанке на более длительный срок - до 10 лет, льготная ставка фиксируется на 3 года, а потом пересматривается в соответствии с действующими ставками в банке. Причем Промсвязьбанк имеет возможность по всем своим продуктам устанавливать индивидуальные условия для клиентов. На сегодняшний день уже реализовано более 90 сделок с компаниями МСБ из 32 регионов России на общую сумму порядка 4,2 млрд руб.

В августе Промсвязьбанк запустил новую опцию «Вечная ВКЛ» в рамках продукта «Кредит-Бизнес». С помощью этой опции клиенты избавляются от необходимости каждые 1-1,5 года переоформлять кредитный и обеспечительные договоры, и перерегистрировать залоги для пополнения оборотного капитала. Главная цель «Вечной ВКЛ» - сократить время и расходы предпринимателей, обеспечить уверенность клиентов в бесперебойном получении кредитных средств на развитие бизнеса в длительной перспективе.

Для подключения новой опции необходимо предоставить кредитно-обеспечительную документацию и оформить залог 1 раз на 10 лет, на периодической основе подтверждая финансовое состояние.

«Кредит-Бизнес» – программа кредитования МСБ, рассчитанная на выдачу кредита до 150 000 000 рублей на срок до 120 месяцев с целью пополнения оборотных средств и до 180 месяцев на инвестиционные цели.

Подробнее на psbank.ru

ПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России №3251

поделиться ссылкой:

