ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: «Барс» спешит на помощь, начисления за ОДН и довыборный скандал с подписями

ВИДЕОанонс





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- «Барс» спешит на помощь. Премьера новой рубрики. Кому и как помогли волонтеры вместе с нашей съемочной группой?

- Что по чем? Счет за коммунальные услуги – задачка не для слабонервных. Как разобраться в начислениях на общедомовые нужды?

- Кому помешал цех по производству соли? И почему полицейским пришлось прикрыть лавочку?

- Отголоски довыборного скандала. Виновные в подделке подписей так и не стали обвиняемыми. Свидетельства очевидца событий.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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