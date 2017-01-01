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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: «Барс» спешит на помощь, начисления за ОДН и довыборный скандал с подписями
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- «Барс» спешит на помощь. Премьера новой рубрики. Кому и как помогли волонтеры вместе с нашей съемочной группой?
- Что по чем? Счет за коммунальные услуги – задачка не для слабонервных. Как разобраться в начислениях на общедомовые нужды?
- Кому помешал цех по производству соли? И почему полицейским пришлось прикрыть лавочку?
- Отголоски довыборного скандала. Виновные в подделке подписей так и не стали обвиняемыми. Свидетельства очевидца событий.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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