Ивановские поисковики подняли останки 6 солдат, погибших в 1942 году

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В августе участники ивановского отряда «Поиск» почти две недели провели в местах тяжелейших боев, проходивших в 1942 году под Великим Новгородом. Здесь в окружении немцев погибла 2-я ударная армия. Но немцев к блокадному Ленинграду Волховский фронт не пропустил, отвлекая на себя их силы.

У «Поиска» это был 28-й год работы под знаменитым Мясным Бором у деревни Мостки Новгородской области. За эти годы ивановцами были найдены останки 333 солдат и командиров, 10 именных вещей, 8 читаемых медальонов.

«Несмотря на то, что места поисков каждый год практически одни и те же - каждый год находятся останки погибших солдат. Августовская вахта не стала исключением: на полях сражения ребятами были обнаружены останки 6 солдат Красной Армии», - сообщает ивановская мэрия.

На месте построенного после войны газопровода найдены останки 2 бойцов, еще одного - на месте работ по расширению дороги. Из личных вещей солдат сохранились только пуговицы от гимнастерок.

Еще двое поднятых бойцов были обнаружены за ручьем под названием Горевой. По предположениям поисковиков, они погибли от мощного взрыва, который разорвал их тела. В этом месте поисковики нашли ботинки 42 и 43 размера, кружку, пуговицы от шинели, фрагменты поясных ремней.

Буквально за один день до отъезда на щуп нашли останки ещё одного бойца. По некоторым находкам, среди которых были фрагменты фотопленки, патроны от пистолета «ТТ», поисковики предположили, что останки, скорее всего, принадлежат журналисту. Поиск будет продолжен по архивным данным.

Найденных поисковиками солдат захоронят 9 мая на мемориальном комплексе в деревне Мясной Бор Новгородской области.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново