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сегодня, 15:33

В Ивановскую область приедут лучшие в стране скульпторы по дереву

Чтобы продемонстрировать свое мастерство


Как известно, 16 сентября Кинешма будет праздновать День Волжского бульвара. В этот же день во втором по величине городе региона состоится уникальный фестиваль, в котором примут участие лучшие скульпторы России по дереву.

Как сообщает Кинешемец.RU, на День Волжского бульвара в Кинешму приедут сразу 5 скульпторов: Андрей Большаков (Кинешма), Валерий Киселев (Владимир), Кирилл Сапелов (пос. Богородское), Дмитрий Колесников (Сергиев Посад) и Николай Гетьман (Лосино-Петровский). Все они являются участники различных конкурсов и фестивалей, обладателями множества наград. Из-под их рук вышло большое количество деревянных скульптур, являющихся настоящими произведениями искусства.



ключевые слова: дерево скульптура
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