Владимир Путин наградил трех педагогов Ивановской области





Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении директора лицея № 21 Нины Писаревой Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд. Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю муниципальной школы № 7 г. Фурманов Ольге Лукичевой и учителю лицея № 33 г. Иваново Галине Сычевой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Справка облправительства:

Лицей, возглавляемый Ниной Юрьевной Писаревой, занимает достойное место в образовательном пространстве региона, обеспечивая достижение высоких результатов учащихся при освоении общеобразовательных программ. За три последних года здесь подготовлено 57 победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, свыше семисот победителей и призеров фестивалей и конкурсов разных уровней.

В 2013 году лицей вошел в ТОП-30 лучших школ Ивановской области по результатам ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников, в 2014 г. включен в ТОП-200 образовательных организаций России, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся, в 2015 г. включен в число 100 лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки.

Под руководством Нины Писаревой развивается школьная инфраструктура, успешно реализуется проект «Электронная школа». В лицее создан высокопрофессиональный педагогический коллектив. Лицей активно распространяет свой опыт, являясь пилотной площадкой по опережающему внедрению ФГОС. Нину Юрьевну Писареву отличает активная гражданская позиция и участие в общественной деятельности. Она отмечена рядом ведомственных наград и наград г. Иваново.

Ольга Николаевна Лукичева – учитель начальных классов высшей квалификационной категории. Приоритетным направлением ее педагогической деятельности является повышение качества образования за счет использования современных образовательных технологий и интерактивных методов обучения. В течение трех лет Ольга Николаевна Лукичева является тьютором по подготовке учащихся начальной школы к районным олимпиадам. Ее опыт работы постоянно обобщается и распространяется в педагогическом сообществе региона: педагог проводит открытые уроки, мастер-классы, оказывает методическую помощь молодым специалистам. В 2006 году она стала победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации; в 2010 году – призером регионального конкурса на лучшую авторскую разработку учебно-методических материалов. Имеет ряд наград местной администрации, а также департамента образования региона.

Учитель математики высшей квалификационной категории Галина Владимировна Сычева зарекомендовала себя творчески работающим педагогом, в совершенстве владеющим методикой преподавания предмета. Учитель умело использует сочетание традиционных и новых образовательных технологий, применяет разнообразные методы и приемы обучения, направленные на развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся. За период с 2009 по 2015 гг. 35 учеников Галины Владимировны Сычевой стали призерами олимпиад, учрежденных Минобрнауки РФ.

Имея богатый опыт, Галина Владимировна Сычева охотно делится им с коллегами: на базе Института развития образования Ивановской области ежегодно проводит семинары, лекции и мастер-классы в рамках курсов повышения квалификации учителей математики региона. Имеет 8 публикаций в профильных всероссийских методических журналах, входит в число авторов более 15 методических пособий для подготовки учащихся к ГИА по математике.

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