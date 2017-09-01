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Новости

34 минуты назад

Житель Ивановской области зарубил знакомого топором, а потом попросил у родственников убитого прощения

Суд приговорил убийцу к 12 годам колонии строгого режима


В Верхнеландеховском районе вынесен приговор суда местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Преступление было совершено в селе Симаково в конце ноября 2016 года. Подсудимый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между собутыльниками вспыхнула ссора, во время которой подсудимый нанес 62-летнему мужчине множественные удары топором по голове и шее. От полученных травм тот скончался на месте.

Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего: супруга, брат, сестра, дети и внучка. Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, сотрудничал со следствием. В последнем слове он попросил у потерпевших прощения. Вместе с тем на момент совершения убийства он уже имел судимость за кражу, в этой связи, в его действиях усматривается рецидив преступлений.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил убийцу к 12 года колонии строгого режима.



ключевые слова: убийство суд приговор
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