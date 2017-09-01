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В Ивановской области предприниматель незаконно использовал труд несовершеннолетней
В настоящее время ИП привлечен к административной ответственности
В прокуратуру поступила информация, о том, что в поселке Лух в торговой палатке продажей свежих овощей занимается несовершеннолетняя. Причем, без официального трудоустройства и прохождения обязательного медицинского осмотра.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что, исполняя обязанности продавца, подросток получала от работодателя товар на реализацию, осуществляла ежедневную его розничную продажу, обеспечивала сохранность принятого товара, а также сдавала выручку от реализации. По соглашению заработок несовершеннолетнего работника составлял 6 тысяч рублей в месяц.
Материалы проверки были переданы в Государственную инспекцию труда Ивановской области. По результатам их рассмотрения индивидуальный предприниматель, нарушивший права несовершеннолетнего работника, привлечен к административной ответственности. За фактическое допущение к работе без официального трудоустройства ИП оштрафован на 5500 рублей, за допуск к работе без прохождения медосмотра – на 15 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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