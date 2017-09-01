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Новости

47 минут назад

В Ивановской области предприниматель незаконно использовал труд несовершеннолетней

В настоящее время ИП привлечен к административной ответственности


В прокуратуру поступила информация, о том, что в поселке Лух в торговой палатке продажей свежих овощей занимается несовершеннолетняя. Причем, без официального трудоустройства и прохождения обязательного медицинского осмотра.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что, исполняя обязанности продавца, подросток получала от работодателя товар на реализацию, осуществляла ежедневную его розничную продажу, обеспечивала сохранность принятого товара, а также сдавала выручку от реализации. По соглашению заработок несовершеннолетнего работника составлял 6 тысяч рублей в месяц.

Материалы проверки были переданы в Государственную инспекцию труда Ивановской области. По результатам их рассмотрения индивидуальный предприниматель, нарушивший права несовершеннолетнего работника, привлечен к административной ответственности. За фактическое допущение к работе без официального трудоустройства ИП оштрафован на 5500 рублей, за допуск к работе без прохождения медосмотра – на 15 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: несовершеннолетний труд трудоустройство прокуратура
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 36 минут назад
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										0
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							Вот Вам и подработка на лето, потом рассказывайте как Вы школьников приучаете к труду, 6 рублей конечно мало - но для ребенка, да еще в Лухе, это огромные деньги.
    
 - За то Васильева на свободе
    
 - У другого товарища 7тонн баксами квартира завалена
    
 - У двух других по 20 дач за 30 лярдов каждая
    
- Не устали работать? Работнеги х..-евы, пора бы Вас расстрелять всех								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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