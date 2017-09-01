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Новости

сегодня, 14:19

В Иванове начинает работу воскресная школа «Ковчег»

Что будут преподавать ее ученикам


С 23 сентября начнет свою работу воскресная школа «Ковчег» при Успенском кафедральном соборе г. Иваново.

Как рассказали в Иваново-Вознесенской епархии, в школе образовано 2 учебные группы: младшая (5-7 лет) и старшая (8-12 лет). Среди школьных занятий - изучение Закона Божия, церковное и фольклорное пение, театральная студия, рисование. Два раза в месяц будут проводиться мастер-классы по рукоделию.

ключевые слова: религия РПЦ воскресная школа дети
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							Будут учить строить модельки кораблей?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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