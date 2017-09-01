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сегодня, 14:19
В Иванове начинает работу воскресная школа «Ковчег»
Что будут преподавать ее ученикам
С 23 сентября начнет свою работу воскресная школа «Ковчег» при Успенском кафедральном соборе г. Иваново.Как рассказали в Иваново-Вознесенской епархии, в школе образовано 2 учебные группы: младшая (5-7 лет) и старшая (8-12 лет). Среди школьных занятий - изучение Закона Божия, церковное и фольклорное пение, театральная студия, рисование. Два раза в месяц будут проводиться мастер-классы по рукоделию.
ключевые слова: религия РПЦ воскресная школа дети
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