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Новости

сегодня, 14:05

Глава Иванова провел совещание с руководителями организаций школьного питания

ФОТО


Сегодня в администрации областного центра глава города Владимир Шарыпов провел совещание с руководителями организаций питания учащихся школ.

Как сообщила начальник городского управления образования Елена Юферова, в рамках проекта модернизации проведен ремонт пищеблоков 37% школ, обеденные залы школьных столовых обеспечены новой мебелью. В каждую столовую закуплено современное технологическое оборудование. Практически во всех столовых установлены холодильные витрины, в ряде столовых – линии раздачи.

«В 2017 году на ремонт школьных столовых и пищеблоков израсходовано 5,6 млн рублей, приобретено 30 единиц оборудования», - рассказала Елена Юферова. В настоящее время за счет средств городского бюджета всем учащимся 1-4 классов (16222 чел.) предоставляется дотация на горячий завтрак из расчета 20,2 руб. на человека в день. Льготным категориям учащихся предоставляется бесплатное горячее питание (завтрак) на сумму 35,72 рублей в день (для учащихся с первого по четвертый класс включительно эта сумма определена с учетом дотации в размере 20,2 руб. на человека в день). К льготным категориям относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (всего 2508 чел.). Дети с ограниченными возможностями здоровья дополнительно получают обед на сумму 50 руб. в день. (36 чел.).

На сегодняшний день все муниципальные предприятия комбинаты школьного питания являются рентабельными, получают чистую прибыль, говорится в сообщении ивановской мэрии.

По итогам совещания Владимир Шарыпов поручил руководителям предприятий школьного питания тщательнее планировать работу по повышению квалификации работников, укреплению материально-технической базы, внедрению новых программ питания и новых технологий его приготовления.

На фото – отремонтированный пищеблок школы №56.



ключевые слова: школа пишеблок столовая питание
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