Ивановский водитель, оштрафованный за катание ребенка за рулем, продолжает это делать

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В июне этого года мы публиковали на нашем сайте фото и видео, вызвавшие большой резонанс у ивановского интернет-сообщества. На фото был запечатлен мужчина с маленьким ребенком за рулем. Также прикреплена видеозапись движения автомобиля, где видно, что водитель нарушает ПДД, выезжая на Лежневскую улицу.

Большинство пользователей соцсетей обрушилось с критикой на водителя, который, по их мнению, рискует жизнью ребенка. Но нашлись и те, кто заступается, утверждая, что в детстве многих вот так катали отцы. Правда, замечают, не в черте города, не на оживленной трассе.

Данная публикация на сайте IvanovoNews попала в поле зрения дорожных полицейских. УГИБДД была проведена проверка. И в итоге 29-летний водитель автомобиля с госномером А042СМ37 был привлечен к административной ответственности: за выезд за стоп-линию оштрафован на 800 рублей; за нарушение правил перевозки детей – на 3000 рублей.

Казалось бы, на этом история и закончилась. Ан-нет, урок, видимо, не пошел впрок. На днях этого же водителя видели вновь катающим ребенка за рулем авто. Автор видео утверждает, что это тот же самый автомобиль, госномер - А042СМ37.

Видео с youtube.com - Павел Смирнов

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