Ивановские футболисты взяли под опеку пятнистого оленя

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Детский футбольный клуб «ID футбол» взял под свою опеку пятнистого оленя из ивановского зоопарка, самца по кличке Герман. Также на днях под опеку взяли еще одно животное - енота-полоскуна. Это сделала ивановка Юлия Егорова.

Для справки:

Программа по опеке животных в ивановском зоопарке работает с августа 1999 года. Участие в программе - это личный вклад в дело сохранения фауны Земли и развитие ивановского зоопарка. Основная задача зоопарка с самого начала его существования это - сохранение биоразнообразия нашей планеты. Когда вы берете под опеку животное, вы помогаете нам в этом благородном деле. Программа по опеке над животными дает возможность опекунам ощутить свою причастность к делу сохранения природы, участвовать в жизни ивановского зоопарка и его обитателей, видеть конкретные результаты своей деятельности. Опекать – значит помогать любимым животным. Оформить опеку над одним или несколькими понравившимися питомцами ивановского зоопарка может каждый. Усыновителями могут стать фирмы, политические партии, предприятия, банки, организации.

Сейчас в коллекции зоопарка насчитывается более 150 видов - это свыше 800 экземпляров.

Фото: ивановский зоопарк

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