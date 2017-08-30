Мэр Шарыпов поспорил с пользователем Твиттера на бутылку коньяка

СКРИН





Как мы сообщали ранее, в Рождественском микрорайоне планируют построить детский сад. По поводу этой информации высказался пользователь соцсети Твиттер Максим Кропотов. Судя по темпам ввода в эксплуатацию 1 Литера в Рождественском, зарубился бы на коньяк, что моя 3-летняя дочь не попадет в этот сад, написал он. «Хорошо, если пристройку к 44 школе застанет…».

На что глава областного центра Владимир Шарыпов в том же Твиттере ему ответил: «Я готов. Коньяк. Детсад в течение 3 лет. Пари?».

Максим Кропотов согласился, добавив, что даже будет рад проиграть. «Договорились», - заключил мэр.

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