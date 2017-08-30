Похожие новости
-
30.08.2017 12:31В Иванове построят детский сад и школу
-
(0)
- 3092
- 5
-
Новости
54 минуты назад
Мэр Шарыпов поспорил с пользователем Твиттера на бутылку коньяка
СКРИН
Как мы сообщали ранее, в Рождественском микрорайоне планируют построить детский сад. По поводу этой информации высказался пользователь соцсети Твиттер Максим Кропотов. Судя по темпам ввода в эксплуатацию 1 Литера в Рождественском, зарубился бы на коньяк, что моя 3-летняя дочь не попадет в этот сад, написал он. «Хорошо, если пристройку к 44 школе застанет…».
На что глава областного центра Владимир Шарыпов в том же Твиттере ему ответил: «Я готов. Коньяк. Детсад в течение 3 лет. Пари?».
Максим Кропотов согласился, добавив, что даже будет рад проиграть. «Договорились», - заключил мэр.
ключевые слова: Владимир Шарыпов Твиттер спор пари
- оцените новость:
-
(3)
- 832
- 5
Комментарии (5)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- petaew@mail.ru50 минут назадходжа насреддин. Лишь бы осел сдох.
-
- Manuel De La Mare37 минут назадМаксим и мэр неравнодушны к алкоголю при решении вопроса дошкольного образования? Коньяк тут причём? Вовремя выполненное мужское слово - дороже любого коньяка на свете!
-
- Ватсон20 минут назадДожили. Этот лесоруб ивановских скверов еще и пьющий? Поздравляю всех жителей Иваново!
-
- Игорь12 минут назадЕго быстрей посадят, чем достроят.
-
- Хрюша5 минут назадКак по мне довольна креативный подход к работе с населением))) и сомнений теперь нет, что все построят в срок)
Новость дня
сегодня, 12:01В Иванове врач-терапевт оплатил уголовный штраф в размере 1 млн 600 тысяч рублей
-
(0)
- 1721