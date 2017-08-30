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54 минуты назад

Мэр Шарыпов поспорил с пользователем Твиттера на бутылку коньяка

СКРИН


Как мы сообщали ранее, в Рождественском микрорайоне планируют построить детский сад. По поводу этой информации высказался пользователь соцсети Твиттер Максим Кропотов. Судя по темпам ввода в эксплуатацию 1 Литера в Рождественском, зарубился бы на коньяк, что моя 3-летняя дочь не попадет в этот сад, написал он. «Хорошо, если пристройку к 44 школе застанет…».

На что глава областного центра Владимир Шарыпов в том же Твиттере ему ответил: «Я готов. Коньяк. Детсад в течение 3 лет. Пари?».

Максим Кропотов согласился, добавив, что даже будет рад проиграть. «Договорились», - заключил мэр.



ключевые слова: Владимир Шарыпов Твиттер спор пари
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									petaew@mail.ru								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							ходжа насреддин. Лишь бы осел сдох. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 37 минут назад
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										+1
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							Максим и мэр неравнодушны к алкоголю при решении вопроса дошкольного образования? Коньяк тут причём? Вовремя выполненное мужское слово - дороже любого коньяка на свете!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ватсон								
							
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  • 20 минут назад
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										+1
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							Дожили. Этот лесоруб ивановских скверов еще и пьющий? Поздравляю всех жителей Иваново! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь 								
							
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  • 12 минут назад
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										+1
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							Его быстрей посадят, чем достроят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Хрюша								
							
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  • 5 минут назад
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							Как по мне довольна креативный подход к работе с населением))) и сомнений теперь нет, что все построят в срок)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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