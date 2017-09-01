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сегодня, 12:56

Лже-газовщики обокрали 89-летнюю жительницу Ивановской области

Злоумышленницы действовали по отработанной преступной схеме


В полицию с заявлением обратилась 89-летняя жительница Кинешмы. Пенсионерка сообщила полицейским, что накануне к ней в квартиру позвонили неизвестные женщины. Они представились работниками газовой службы и под предлогом проверки газового оборудования проникли к старушке в квартиру. После ухода незнакомок бабушка обнаружила пропажу 13 тысяч рублей и обратилась за помощью в полицию.

Со слов потерпевшей были составлены портреты предполагаемых преступниц. Сейчас аферисток разыскивает полиция.

Установлено, что злоумышленницы действовали по уже многократно опробованной преступной схеме. В то время, как одна из участниц преступления отвлекала пенсионерку, вторая осматривала комнаты в поисках сбережений.

«Преступники, занимающиеся подобными кражами, обычно знают места, где пенсионеры, как правило, хранят деньги, и быстро их находят», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество кража полиция
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