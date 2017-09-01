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Назначен и.о. директора департамента здравоохранения Ивановской области
Распоряжением губернатора исполнение обязанностей директора департамента здравоохранения Ивановской области с 4 по 12 сентября 2017 года возложено на Татьяну Слабинскую, заместителя руководителя облздрава.
Назначенный 29 августа 2017 года директором департамента здравоохранения Артур Фокин, по нашей информации, официально еще не вступил в должность.
ключевые слова: здравоохранение департамент исполняющий обязанности
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