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сегодня, 12:37

Назначен и.о. директора департамента здравоохранения Ивановской области


Распоряжением губернатора исполнение обязанностей директора департамента здравоохранения Ивановской области с 4 по 12 сентября 2017 года возложено на Татьяну Слабинскую, заместителя руководителя облздрава.

Назначенный 29 августа 2017 года директором департамента здравоохранения Артур Фокин, по нашей информации, официально еще не вступил в должность.



ключевые слова: здравоохранение департамент исполняющий обязанности
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