Назначен и.о. директора департамента здравоохранения Ивановской области





Распоряжением губернатора исполнение обязанностей директора департамента здравоохранения Ивановской области с 4 по 12 сентября 2017 года возложено на Татьяну Слабинскую, заместителя руководителя облздрава.

Назначенный 29 августа 2017 года директором департамента здравоохранения Артур Фокин, по нашей информации, официально еще не вступил в должность.

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