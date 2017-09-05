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14 минут назад
Ивановский пенсионер незаконно хранил боеприпасы
В его квартире нашли патроны от пистолета и автомата - ФОТО
В областном центре сотрудники Росгвардии выявили незаконно хранящиеся боеприпасы. Патроны в количестве 9 штук от автомата и пистолета калибра 7,62* 39; 5, 45 и 9 мм были обнаружены у 52-летнего ивановского пенсионера. Несмотря на то, что мужчина не является владельцем нарезного оружия, данные боеприпасы хранились в сейфе по его месту жительства.
По словам пенсионера, патроны он нашел случайно в лесу неподалеку от Кохомского шоссе. Однако сообщать о своей находке в правоохранительные органы он не стал.Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование. По факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по ивановской области.
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Комментарии (1)
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справа 5шт от сайги - на стрельбище в богородском можно ведрами набрать,
а желающие сдать цветмет могут с лопатой латунных пуль накопать центнерами.
- Как всегда - РосГравдия показала, что она занимается черт знает чем, стукло какое то сдало ветерана, и они тут как тут - этож БОЕПРИПАСЫ, а вдруг революция - этот пенсионер может путина застрелить, - ствол нашли? нет, ну и идите ищите. Лодыри и бездари.