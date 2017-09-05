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Новости

14 минут назад

Ивановский пенсионер незаконно хранил боеприпасы

В его квартире нашли патроны от пистолета и автомата - ФОТО


В областном центре сотрудники Росгвардии выявили незаконно хранящиеся боеприпасы. Патроны в количестве 9 штук от автомата и пистолета калибра 7,62* 39; 5, 45 и 9 мм были обнаружены у 52-летнего ивановского пенсионера. Несмотря на то, что мужчина не является владельцем нарезного оружия, данные боеприпасы хранились в сейфе по его месту жительства.

По словам пенсионера, патроны он нашел случайно в лесу неподалеку от Кохомского шоссе. Однако сообщать о своей находке в правоохранительные органы он не стал.

Боеприпасы были изъяты и направлены на исследование. По факту проводится проверка, по окончанию которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по ивановской области.

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  • 2 минуты назад
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							Слева три - от строительного пистолета без поражающего элемента,
    
справа 5шт от сайги - на стрельбище в богородском можно ведрами набрать,
    
а желающие сдать цветмет могут с лопатой латунных пуль накопать центнерами.
    
 - Как всегда - РосГравдия показала, что она занимается черт знает чем, стукло какое то сдало ветерана, и они тут как тут - этож БОЕПРИПАСЫ, а вдруг революция - этот пенсионер может путина застрелить, - ствол нашли? нет, ну и идите ищите. Лодыри и бездари.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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