В Иванове врач-терапевт оплатил уголовный штраф в размере 1 млн 600 тысяч рублей





С ноября 2014 года по январь 2016 года врач-педиатр одного из отделов НИИ Материнства и детства, являясь членом комиссии по оценке качества медицинской помощи при отборе на санаторное лечение, через посредника получила от граждан деньги за предоставление им и членам их семей санаторно-курортных путевок. Часть денег посредник - врач-терапевт - оставлял себе.

За предоставление вопреки установленному порядку более 60 санаторно-курортных путевок врач получила более 600 тысяч рублей, посредник во взяточничестве - более 50 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Суд приговорил его к штрафу в размере 1 млн 600 тысяч рублей.

Судебный пристав вызвал должника к себе на прием, где вручил ему копию постановления о возбуждении в отношении него исполнительного производства и разъяснил должнику, какие меры принудительного исполнения в отношении него могут быть применены, если он не выплатит уголовный штраф в добровольном порядке.

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Должник решил не усугублять ситуацию и уже на следующий день погасил задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.