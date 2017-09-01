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Новости

29 минут назад

В Иванове врач-терапевт оплатил уголовный штраф в размере 1 млн 600 тысяч рублей


С ноября 2014 года по январь 2016 года врач-педиатр одного из отделов НИИ Материнства и детства, являясь членом комиссии по оценке качества медицинской помощи при отборе на санаторное лечение, через посредника получила от граждан деньги за предоставление им и членам их семей санаторно-курортных путевок. Часть денег посредник - врач-терапевт - оставлял себе.

За предоставление вопреки установленному порядку более 60 санаторно-курортных путевок врач получила более 600 тысяч рублей, посредник во взяточничестве - более 50 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Суд приговорил его к штрафу в размере 1 млн 600 тысяч рублей.

Судебный пристав вызвал должника к себе на прием, где вручил ему копию постановления о возбуждении в отношении него исполнительного производства и разъяснил должнику, какие меры принудительного исполнения в отношении него могут быть применены, если он не выплатит уголовный штраф в добровольном порядке.

Должник решил не усугублять ситуацию и уже на следующий день погасил задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.


ключевые слова: врач взятка посредничество коррупция суд штраф УФССП
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Я не Я								
							
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  • 16 минут назад
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										+1
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							Врач-терапевт, просто взял и оплатил 1,6 млн штрафа на след.день... WTF? А говорят врачи у нас бедные... Да тут впору провести исследование доходов врача еще разок, ибо официальными путями он такую сумму долго бы зарабатывал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 12 минут назад
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										0
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							Бедные?! - У НИИ машину приткнуть негде, всё заставлено тачками мед-персонала, и не дешевыми.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									KKJGTR								
							
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  • 1 минуту назад
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							Откуда деньги у терапевта..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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