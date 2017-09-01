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В Иванове врач-терапевт оплатил уголовный штраф в размере 1 млн 600 тысяч рублей
С ноября 2014 года по январь 2016 года врач-педиатр одного из отделов НИИ Материнства и детства, являясь членом комиссии по оценке качества медицинской помощи при отборе на санаторное лечение, через посредника получила от граждан деньги за предоставление им и членам их семей санаторно-курортных путевок. Часть денег посредник - врач-терапевт - оставлял себе.
За предоставление вопреки установленному порядку более 60 санаторно-курортных путевок врач получила более 600 тысяч рублей, посредник во взяточничестве - более 50 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Суд приговорил его к штрафу в размере 1 млн 600 тысяч рублей.
Судебный пристав вызвал должника к себе на прием, где вручил ему копию постановления о возбуждении в отношении него исполнительного производства и разъяснил должнику, какие меры принудительного исполнения в отношении него могут быть применены, если он не выплатит уголовный штраф в добровольном порядке.Должник решил не усугублять ситуацию и уже на следующий день погасил задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.
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Комментарии (3)
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- Я не Я16 минут назадВрач-терапевт, просто взял и оплатил 1,6 млн штрафа на след.день... WTF? А говорят врачи у нас бедные... Да тут впору провести исследование доходов врача еще разок, ибо официальными путями он такую сумму долго бы зарабатывал.
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- Медведь12 минут назадБедные?! - У НИИ машину приткнуть негде, всё заставлено тачками мед-персонала, и не дешевыми.
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- KKJGTR1 минуту назадОткуда деньги у терапевта..