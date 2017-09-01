В Ивановской области начальник отдела полиции по борьбе с коррупцией объявлен в федеральный розыск





Находящийся под следствием начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кинешемский» Денис Попов объявлен в федеральный розыск.



Напомним, 4 августа 2017 года СУ СК России по Ивановской области в отношении старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский» возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

10 августа 2017 года СУ СК России по Ивановской области в отношении сотрудников ОЭБ и ПК МО МВД «Кинешемский» возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст.290 УК РФ). Указанные уголовные дела объединены в одно производство.

По данным следствия, 24 июля 2017 года старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский» предложил местному жителю перечислить на указанный им счет банковской карты 500 тысяч рублей за прекращение проведения проверочных мероприятий по якобы имеющимся в полиции материалам, свидетельствующим о причастности данного лица и его сына к покушению на совершение мошенничества в сфере страхования автогражданской ответственности. 2 августа 2017 года часть требуемой суммы в размере 30 тысяч рублей перечислена потерпевшим на указанный сотрудником полиции счет. Однако сотрудник полиции не смог довести преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что 24 июля 2017 года старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский», действуя совместно с начальником указанного отдела, получил через посредника взятку от местного жителя в сумме 125 тысяч рублей за непринятие к нему мер, направленных на пресечение его незаконных действий по сбыту алкогольной продукции, а также за общее покровительство.

В настоящее время старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский» задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Начальник ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский» скрылся от органов следствия, объявлен в федеральный розыск.

"По уголовному делу проведены обыски по месту жительства и работы указанных сотрудников ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский», допрошено более 15 свидетелей, наложен арест на автомобиль старшего оперуполномоченного отдела, автомобиль, моторную лодку и лодочный мотор начальника отдела, а также денежные средства в размере 60 тысяч рублей, изъятые при обыске по месту его жительства. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения скрывшегося подозреваемого", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по ивановской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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