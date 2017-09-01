Состоялся второй этап конкурса на должность гендиректор регионального фонда капремонта





Обнародованы результаты второго этапа конкурса на замещение должности генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области».

Второй этап конкурса проводился в виде тестирования на знание законодательства Российской Федерации. Для успешного тестирования кандидатам на должность необходимо набрать не менее 45 баллов из 50 возможных. Время, отведенное для прохождения теста – 60 минут.

В результате кандидат Алексей Дурдин набрал 47 баллов (94%) и, таким образом, успешно прошел второй этап конкурса.

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