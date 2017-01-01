В Иванове поймали то ли енота, то ли енотовидную собаку

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Вчера на улице Минской областного центра поймали то ли енота, то ли енотовидную собаку. Животное отвезли в приют для бездомных животных «Майский день». Возможно, енот был домашним, и просто сбежал от хозяина.

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