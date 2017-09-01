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25 минут назад
В Иванове 23-летний грабитель напал на прохожую
Полиция задержала злоумышленника
В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в уличном грабеже. У одного из домов на проспекте Текстильщиков злоумышленник напал на прохожую и пытался отобрать у нее кошелек с деньгами. Потерпевшая стала сопротивляться, тогда грабитель толкнул, забрал имущество и с похищенным скрылся.
Женщина обратилась за помощью в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 23-летний ивановец. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.
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