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В Ивановской области МУП незаконно собирал и транспортировал отходы ТКО
Виновные привлечены к ответственности
Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности МУП ЖКХ Большеклочковского сельского поселения (Тейковский район). Было установлено, что МУП получил лицензию на деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, образующихся у населения. Между тем предприятие принимало отходы и у организаций по заключенным с ними договорам, тогда как соответствующий вид отходов в выданной МУПу лицензии указан не был.
По данному факту в адрес директора МУПа прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Деятельность по сбору и транспортированию отходов юридических лиц прекращена.
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с покойниками в квитанциях разобрались?
Персональные данные поновее украли?
Мне одному кажется, что принесенный листочек квиточек на оплату не является договором оферты, нужно бы договор почитать да подпись поставить, не согласиться с количеством проживающих мертвых душ объявленных в договоре, установить количество м3 или килограмм собираемого мусора.
- Кстати, а кому то выдали пакеты для мусора