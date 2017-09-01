В Ивановской области МУП незаконно собирал и транспортировал отходы ТКО

Виновные привлечены к ответственности





Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности МУП ЖКХ Большеклочковского сельского поселения (Тейковский район). Было установлено, что МУП получил лицензию на деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, образующихся у населения. Между тем предприятие принимало отходы и у организаций по заключенным с ними договорам, тогда как соответствующий вид отходов в выданной МУПу лицензии указан не был.

По данному факту в адрес директора МУПа прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Деятельность по сбору и транспортированию отходов юридических лиц прекращена.

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