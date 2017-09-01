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Новости

56 минут назад

В Ивановской области МУП незаконно собирал и транспортировал отходы ТКО

Виновные привлечены к ответственности


Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности МУП ЖКХ Большеклочковского сельского поселения (Тейковский район). Было установлено, что МУП получил лицензию на деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, образующихся у населения. Между тем предприятие принимало отходы и у организаций по заключенным с ними договорам, тогда как соответствующий вид отходов в выданной МУПу лицензии указан не был.

По данному факту в адрес директора МУПа прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Деятельность по сбору и транспортированию отходов юридических лиц прекращена.



ключевые слова: МУП отходы ТКО лицензия прокуратура
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 46 минут назад
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										+1
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							Всё для победы - всё для нового Рег Оператора ТБО,
    
с покойниками в квитанциях разобрались?
    
Персональные данные поновее украли?
    
Мне одному кажется, что принесенный листочек квиточек на оплату не является договором оферты, нужно бы договор почитать да подпись поставить, не согласиться с количеством проживающих мертвых душ объявленных в договоре, установить количество м3 или килограмм собираемого мусора.
    
 - Кстати, а кому то выдали пакеты для мусора								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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