Новости
В Ивановской области пройдет научная конференция «XV Плесские чтения»
27-28 октября на базе Плесского музея-заповедника пройдет научная конференция «XV Плесские чтения».
В программе конференции планируется участие представителей музейного и историко-культурного наследия, а также обсуждение следующих вопросов:
- музеи-заповедники, проблемы и перспективы их деятельности в сохранении культурного и природного наследия России;
- использование объектов культурного наследия как главный способ их сохранения;
- жизнь и творчество И.И. Левитана и художников его круга, художники в Плесе;
- исследования на территории Плесского музея-заповедника и его зон охраны;
- выявление, изучение и охрана объектов историко-культурного и природного наследия региона.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике.
- оцените новость:
-
(0)
- 262
- 0