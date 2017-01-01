В Ивановской области пройдет научная конференция «XV Плесские чтения»





27-28 октября на базе Плесского музея-заповедника пройдет научная конференция «XV Плесские чтения».

В программе конференции планируется участие представителей музейного и историко-культурного наследия, а также обсуждение следующих вопросов:

- музеи-заповедники, проблемы и перспективы их деятельности в сохранении культурного и природного наследия России;

- использование объектов культурного наследия как главный способ их сохранения;

- жизнь и творчество И.И. Левитана и художников его круга, художники в Плесе;

- исследования на территории Плесского музея-заповедника и его зон охраны;

- выявление, изучение и охрана объектов историко-культурного и природного наследия региона.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике.

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