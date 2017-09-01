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Новости

40 минут назад

В Ивановской области пьяный водитель сбил двух пьяных пешеходов

С места ДТП автомобилист скрылся, пострадавшие доставлены в больницу


ДТП случилось 5 сентября около 21.15 в Глушицком проезде Южи. Автомобиль «ВАЗ-21154» сбил идущих в попутном направлении по правому краю проезжей части пешеходов – двух мужчин 45 и 43 лет. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавших пешеходов с ушибами бедра и травмами головы доставили в Южскую ЦРБ.

Через некоторое время дорожные полицейские установили личность водителя. Им оказался 35-летний мужчина. На него составлены административные материалы.

У всех участников ДТП были признаки опьянения, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области. Взята кровь на анализы.



ключевые слова: ДТП автомобиль пешеходы наезд
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