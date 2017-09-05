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сегодня, 20:23

Премьера новой телерубрики «Барса» «Репост»

ВИДЕО


В новом телесезоне в рамках проекта телекомпании «Барс» «Губернский наблюдатель» появится ряд новых рубрик. Премьера одной из них состоялась сегодня, 5 сентября 2017 года.

Еженедельная рубрика «Репост» позволяет быть в курсе актуальных тем и событий, происходящих в сети. Самые обсуждаемые и резонансные новости, видео, фото. Вам не обязательно терять свое время в социальных сетях. Просто посмотрите «Репост». Жизнь ивановского бомонда, конфликты и споры, истории, которые просматривают и комментируют тысячи интернет-пользователей.

Первый выпуск «Репоста» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Оставляйте под этой новостью ваши комментарии. Понравился ли вам первый выпуск, чем и как, на ваш взгляд, можно было бы наполнить эту телерубрику.



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	       		В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным
				
сегодня, 14:37

				

				В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным 
									
								

					
 Автор проекта - студентка 3 курса художественного училища - ЭСКИЗ 
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:09

				

				Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях 
								

					
	 Также она вошла в состав сборной России - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому
				
сегодня, 08:56

				

				Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому 
								

					
	 Личность пострадавшей устанавливается
				

				

	    			
    
	    				
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