Новости
сегодня, 20:23
Премьера новой телерубрики «Барса» «Репост»
ВИДЕО
В новом телесезоне в рамках проекта телекомпании «Барс» «Губернский наблюдатель» появится ряд новых рубрик. Премьера одной из них состоялась сегодня, 5 сентября 2017 года.
Еженедельная рубрика «Репост» позволяет быть в курсе актуальных тем и событий, происходящих в сети. Самые обсуждаемые и резонансные новости, видео, фото. Вам не обязательно терять свое время в социальных сетях. Просто посмотрите «Репост». Жизнь ивановского бомонда, конфликты и споры, истории, которые просматривают и комментируют тысячи интернет-пользователей.
Первый выпуск «Репоста» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Оставляйте под этой новостью ваши комментарии. Понравился ли вам первый выпуск, чем и как, на ваш взгляд, можно было бы наполнить эту телерубрику.
- оцените новость:
-
(0)
- 122
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:37В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным
Автор проекта - студентка 3 курса художественного училища - ЭСКИЗ
-
(2)
- 1660
сегодня, 12:09Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях
Также она вошла в состав сборной России - ФОТО
-
(1)
- 876
сегодня, 09:59У жителей села Михалево из кранов вместо воды течет черная жижа
ФОТО
-
(0)
- 1351
сегодня, 08:56Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому
Личность пострадавшей устанавливается
-
(1)
- 5391