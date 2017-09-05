Премьера новой телерубрики «Барса» «Репост»

ВИДЕО





В новом телесезоне в рамках проекта телекомпании «Барс» «Губернский наблюдатель» появится ряд новых рубрик. Премьера одной из них состоялась сегодня, 5 сентября 2017 года.

Еженедельная рубрика «Репост» позволяет быть в курсе актуальных тем и событий, происходящих в сети. Самые обсуждаемые и резонансные новости, видео, фото. Вам не обязательно терять свое время в социальных сетях. Просто посмотрите «Репост». Жизнь ивановского бомонда, конфликты и споры, истории, которые просматривают и комментируют тысячи интернет-пользователей.

Первый выпуск «Репоста» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Оставляйте под этой новостью ваши комментарии. Понравился ли вам первый выпуск, чем и как, на ваш взгляд, можно было бы наполнить эту телерубрику.

поделиться ссылкой:

