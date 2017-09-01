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сегодня, 20:00
ПОСЛУШАЙТЕ! Почему власти не могут справиться с борщевиком
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В 2014 году Ивановская область выбрала своим зеленым символом тополь. А надо было, наверное, борщевик Сосновского. Непобедимое опасное растение, захватившее более 2 тысяч гектаров в нашей губернии. Это, к слову, практически две Кохмы.
О том, почему власти отступают перед этим зеленым ядовитым ужасом, а он – борщевик – наоборот, продолжает захватывать всё большее и большее пространство региона, в том числе уже и городское – в комментарии Татьяны Прокопенко.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (2)
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- Лежневский тракторный....43 минуты назадА где власть то вы увидели ? та которая сейчас якобы существует,так она нелигитимна так как на" выборы" почти никто не ходит,почему они смело поднимают тарифы и выдумывают новые,да только потому результаты "выборов"под их контролем.
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- Ili ya28 минут назадИстория с подделкой подписей более, чем показательна. Пускай эта дума хоть как себя называет.
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