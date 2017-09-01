ПОСЛУШАЙТЕ! Почему власти не могут справиться с борщевиком

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В 2014 году Ивановская область выбрала своим зеленым символом тополь. А надо было, наверное, борщевик Сосновского. Непобедимое опасное растение, захватившее более 2 тысяч гектаров в нашей губернии. Это, к слову, практически две Кохмы.

О том, почему власти отступают перед этим зеленым ядовитым ужасом, а он – борщевик – наоборот, продолжает захватывать всё большее и большее пространство региона, в том числе уже и городское – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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