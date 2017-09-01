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сегодня, 20:00

ПОСЛУШАЙТЕ! Почему власти не могут справиться с борщевиком

ВИДЕО


В 2014 году Ивановская область выбрала своим зеленым символом тополь. А надо было, наверное, борщевик Сосновского. Непобедимое опасное растение, захватившее более 2 тысяч гектаров в нашей губернии. Это, к слову, практически две Кохмы.

О том, почему власти отступают перед этим зеленым ядовитым ужасом, а он – борщевик – наоборот, продолжает захватывать всё большее и большее пространство региона, в том числе уже и городское – в комментарии Татьяны Прокопенко.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							А где власть то вы увидели ? та которая сейчас якобы существует,так она нелигитимна так как на" выборы" почти никто не ходит,почему они смело поднимают тарифы и выдумывают новые,да только потому результаты "выборов"под их контролем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							История с подделкой подписей более, чем показательна. Пускай эта дума хоть как себя называет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным
				
сегодня, 14:37

				

				В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным 
									
								

					
 Автор проекта - студентка 3 курса художественного училища - ЭСКИЗ 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях
				
сегодня, 12:09

				

				Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях 
								

					
	 Также она вошла в состав сборной России - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому
				
сегодня, 08:56

				

				Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому 
								

					
	 Личность пострадавшей устанавливается
				

				

	    			
    
	    				
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