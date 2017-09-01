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1 минуту назад
В Иванове открылся новый музей
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Ивановской областной прокуратуре исполнилось 95 лет. К этому юбилею в надзорном ведомстве приурочили открытие собственного музея - первого в области, дающего представление о том, чем занимаются люди, следящие за соблюдением законодательства. Так ли скучна их работа, как кажется? И какая историческая изюминка стала лицом экспозиции? Об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
Фото: пресс-служба областной прокуратуры
ключевые слова: прокуратура музей
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