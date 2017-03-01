В Иванове вынесен приговор инженеру УК, по вине которого на голову мужчине обрушилась глыба льда





Инженер ивановской управляющей компании ООО «Уютный город» признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека

Напомним, ЧП произошло 1 марта 2017 года в Иванове. На молодого рабочего, который устанавливал баннер, с крыши дома №102 на проспекте Ленина обрушилась глыба льда. Потерпевший был госпитализирован в отделение нейрохирургии ОКБ.

«Указанное стало возможным из-за невыполнения инженером ООО «Уютный город», ответственным за обеспечение надлежащего состояния жилого фонда в зимний период, в том числе дома 102 по проспекту Ленина областного центра, своих должностных обязанностей, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ивановской области. - В частности, им не был своевременно произведен осмотр кровли дома, не выставлены сигнальные ограждения в опасных местах, не обеспечена организация очистки кровли дома от снега и наледи».

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Приговором суда инженеру ООО «Уютный город» назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.