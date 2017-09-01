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57 минут назад
Богатыри в Иванове будут состязаться в переворачивании покрышек, тяге машин, подъеме бревен
В областном центре пройдет турнир по силовому экстриму
В предстоящую субботу, 9 сентября, в областном центре состоится открытый турнир города по силовому экстриму «Богатырские игры 2017». Соревнования пройдут на территории парковки торгово-развлекательного комплекса «Ясень». Начало - в 12.00. Вход свободный.
В программе турнира заявлены нестандартные силовые упражнения: переворачивание покрышки, тяга автомобиля, подъем бревна весом 102 кг, подъем шара Атласа весом 120 кг и многое другое.
Приглашаются все желающие.
ключевые слова: силовой экстрим турнир "Богатырские игры"
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