Богатыри в Иванове будут состязаться в переворачивании покрышек, тяге машин, подъеме бревен

В областном центре пройдет турнир по силовому экстриму







В предстоящую субботу, 9 сентября, в областном центре состоится открытый турнир города по силовому экстриму «Богатырские игры 2017». Соревнования пройдут на территории парковки торгово-развлекательного комплекса «Ясень». Начало - в 12.00. Вход свободный.

В программе турнира заявлены нестандартные силовые упражнения: переворачивание покрышки, тяга автомобиля, подъем бревна весом 102 кг, подъем шара Атласа весом 120 кг и многое другое.

Приглашаются все желающие.

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