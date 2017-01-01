В Иванове школьникам из малообеспеченных семей предоставляют бесплатное горячее питание

Что необходимо сделать для признания семьи малообеспеченной





Детям из малообеспеченных семей в учебные дни в общеобразовательных учреждениях областного центра на бесплатной основе предоставляется горячее питание.

Как сообщили в мэрии, для признания семьи малообеспеченной необходимо с полным пакетом документов обратиться в городское Управление социальной защиты населения по адресу: пр. Шереметевский, д. 1, каб. 214, 216. Прием: понедельник с 09.00 до 12.00 и с 13.00 и 15.00.

Также можно обратиться в офисы МКУ МФЦ:

● ул. Советская, 25 - отдел приема и выдачи документов «Центральный»

● пр. Ленина, 108 (ТЦ «Купеческий») - отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»

● ул. Куконковых, 144А - отдел приема и выдачи документов «Ленинский»

График работы:

Понедельник 09:00 – 17:00

Вторник 09:00 – 17:00

Среда 09:00 – 20:00

Четверг 09:00 – 17:00

Пятница 09:00 – 16:00

Суббота 09:00 – 17:00

Воскресенье - выходной день.

Необходимые документы:

- заявление

- согласие на обработку персональных данных

- документ, удостоверяющий личность Заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о браке;

- свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство об установлении отцовства (при наличии);

- сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении (в случае если указанные сведения являются результатом оказания необходимой и обязательной услуги);

- справка о посещении ребенком муниципального общеобразовательного учреждения города Иванова;

- доверенность, оформленная в установленном порядке (в случае представления интересов Получателя уполномоченным лицом);

- документы (оригиналы), подтверждающие доходы Получателя и членов семьи за последние три месяца на момент обращения.

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