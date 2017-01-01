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В Иванове школьникам из малообеспеченных семей предоставляют бесплатное горячее питание
Что необходимо сделать для признания семьи малообеспеченной
Детям из малообеспеченных семей в учебные дни в общеобразовательных учреждениях областного центра на бесплатной основе предоставляется горячее питание.
Как сообщили в мэрии, для признания семьи малообеспеченной необходимо с полным пакетом документов обратиться в городское Управление социальной защиты населения по адресу: пр. Шереметевский, д. 1, каб. 214, 216. Прием: понедельник с 09.00 до 12.00 и с 13.00 и 15.00.
Также можно обратиться в офисы МКУ МФЦ:
● ул. Советская, 25 - отдел приема и выдачи документов «Центральный»
● пр. Ленина, 108 (ТЦ «Купеческий») - отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»
● ул. Куконковых, 144А - отдел приема и выдачи документов «Ленинский»
График работы:
Понедельник 09:00 – 17:00
Вторник 09:00 – 17:00
Среда 09:00 – 20:00
Четверг 09:00 – 17:00
Пятница 09:00 – 16:00
Суббота 09:00 – 17:00
Воскресенье - выходной день.
Необходимые документы:
- заявление
- согласие на обработку персональных данных
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство об установлении отцовства (при наличии);
- сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении (в случае если указанные сведения являются результатом оказания необходимой и обязательной услуги);
- справка о посещении ребенком муниципального общеобразовательного учреждения города Иванова;
- доверенность, оформленная в установленном порядке (в случае представления интересов Получателя уполномоченным лицом);
- документы (оригиналы), подтверждающие доходы Получателя и членов семьи за последние три месяца на момент обращения.
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Допустим у меня доход превышает норму на 100-200 рублей, по закону мои дети не являются малообеспеченными. При всём этом зарплату я получаю белую, без конвертов.
А вот есть люди у которых доход меньше положенного, ездят на автомобилях премиум класса - у них дети являются малообеспеченными, и зарплату такие люди получают серую, в конвертах.
Так как определить кто есть малообеспеченный?
Все это для того, чтобы отмыть бабло.
Приходит такая бой-баба за справкой. Даже если на ней пахать - она больше заработает.
Кстати, если вам для малообеспеченности не хватает 100-200 руб, то проведите расчет. Может стоить попросить работодателя снизить ЗП?
Слышен шум, шорох.
Сечин: Слушай, а ты без куртки, а? Как ты ходишь-то вообще так? Это самое. Надо курточку какую-то.
Улюкаев: Не надо, не надо, зачем.
Сечин: Да? Ну одну секунду вы посидите пока, ладно.
Слышны шорох, шаги.
Сечин: Так Шокина чай принесет?
Неназванный мужчина: Да-да.
Сечин: И корзинку там.
Мужчина: Есть-есть.
Шорох одежды.
Сечин: Ага
Улюкаев: Корзиночку.
Сечин: Да, корзиночку забирай.