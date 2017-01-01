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Новости

сегодня, 17:16

В Иванове школьникам из малообеспеченных семей предоставляют бесплатное горячее питание

Что необходимо сделать для признания семьи малообеспеченной


Детям из малообеспеченных семей в учебные дни в общеобразовательных учреждениях областного центра на бесплатной основе предоставляется горячее питание.

Как сообщили в мэрии, для признания семьи малообеспеченной необходимо с полным пакетом документов обратиться в городское Управление социальной защиты населения по адресу: пр. Шереметевский, д. 1, каб. 214, 216. Прием: понедельник с 09.00 до 12.00 и с 13.00 и 15.00.

Также можно обратиться в офисы МКУ МФЦ:

● ул. Советская, 25 - отдел приема и выдачи документов «Центральный»

● пр. Ленина, 108 (ТЦ «Купеческий») - отдел приема и выдачи документов «Октябрьский»

● ул. Куконковых, 144А - отдел приема и выдачи документов «Ленинский»

График работы:

Понедельник 09:00 – 17:00

Вторник 09:00 – 17:00

Среда 09:00 – 20:00

Четверг 09:00 – 17:00

Пятница 09:00 – 16:00

Суббота 09:00 – 17:00

Воскресенье - выходной день.

 

Необходимые документы:

- заявление

- согласие на обработку персональных данных

- документ, удостоверяющий личность Заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о браке;

- свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, свидетельство об установлении отцовства (при наличии);

- сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении (в случае если указанные сведения являются результатом оказания необходимой и обязательной услуги);

- справка о посещении ребенком муниципального общеобразовательного учреждения города Иванова;

- доверенность, оформленная в установленном порядке (в случае представления интересов Получателя уполномоченным лицом);

- документы (оригиналы), подтверждающие доходы Получателя и членов семьи за последние три месяца на момент обращения.



ключевые слова: малообеспеченные семьи дети школа питание
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									granitiv								
							
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  • 35 минут назад
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							Объясните мне что такое малообеспеченная семья?
    
Допустим у меня доход превышает норму на 100-200 рублей, по закону мои дети не являются малообеспеченными. При всём этом зарплату я получаю белую, без конвертов.
    
А вот есть люди у которых доход меньше положенного, ездят на автомобилях премиум класса - у них дети являются малообеспеченными, и зарплату такие люди получают серую, в конвертах.
    
Так как определить кто есть малообеспеченный?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_UUU Alex_UUU								
							
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  • 15 минут назад
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							Правильно.
    
Все это для того, чтобы отмыть бабло.
    
Приходит такая бой-баба за справкой. Даже если на ней пахать - она больше заработает.
    

    
Кстати, если вам для малообеспеченности не хватает 100-200 руб, то проведите расчет. Может стоить попросить работодателя снизить ЗП?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Erfogt								
							
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  • 13 минут назад
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										0
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							Сечин: Да, иди скажи Шокиной, пускай корзинку в 206-й поставит и чай приготовит пока. Угу, да хватит.
    

    
Слышен шум, шорох.
    

    
Сечин: Слушай, а ты без куртки, а? Как ты ходишь-то вообще так? Это самое. Надо курточку какую-то.
    

    
Улюкаев: Не надо, не надо, зачем.
    

    
Сечин: Да? Ну одну секунду вы посидите пока, ладно.
    

    
Слышны шорох, шаги.
    

    
Сечин: Так Шокина чай принесет?
    

    
Неназванный мужчина: Да-да.
    

    
Сечин: И корзинку там.
    

    
Мужчина: Есть-есть.
    

    
Шорох одежды.
    

    
Сечин: Ага
    

    
Улюкаев: Корзиночку.
    

    
Сечин: Да, корзиночку забирай.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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