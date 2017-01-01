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Новости

31 минуту назад

У ивановской ТЭЦ-2 - новый руководитель


Ивановскую ТЭЦ-2 возглавил Олег Гранин. Об этом сообщает пресс-служба Филиала ПАО «Т Плюс».

Биографическая справка:

Олег Вячеславович Ганин родился в 1962 году в г. Куйбышев. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности "Тепловые электрические станции".

Трудовую деятельность начал в 1981 году на Чебоксарском монтажном участке треста «Волгоэнергомонтаж» с должности слесаря-турбиниста 4 разряда.

С 1992 года работал в филиале «Самарский» ОАО «Самараэнерго», где прошел путь от мастера турбинного отделения до заместителя начальника производственно-технического отдела.

В 2006 году возглавил службу маркетинга по Волжскому региону и отдел организации и сопровождения работ ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК».

С 2010 года руководил отделом эксплуатации турбоустройства инженерного центра ООО «Уральский завод энергомашиностроения».

В 2011 году утвержден на должность заместителя директора–главного инженера по ремонту и капитальному строительству Самарской ТЭЦ Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК».

В 2016 году возглавил отдел технического надзора Гусевского филиала ООО «Интер РАО-Инжиниринг» по строительству Маяковской ТЭС мощностью 160 МВт.

Женат. Воспитывает двух сыновей.



ключевые слова: энеркетика ТЭЦ-2 руководитель
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