У стен областного правительства прошел пикет против строительства полигона ТБО





Очередной пикет прошел у стен правительства Ивановской области. Противники строительства полигона твердых бытовых отходов в Кинешемском районе у деревни Тревражное вновь пытаются привлечь внимание к ситуации.

Напомним, жители района - в основном из Наволок, поддерживаемые областным профсоюзом, переживают за возможные последствия для окружающей среды после появления полигона. Они не согласны с выводами экологической экспертизы и считают, что выделение земельных участков под этот объект было незаконным.

Подобные акции протеста противники строительства проводят уже не первый месяц. В свою очередь в областном правительстве граждан уверяют в том, что все работы на спорной территории будут проводиться исключительно в соответствии с законодательными нормами и требованиями экологической безопасности.

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