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Новости

47 минут назад

В Иванове за нарушения ПДД оштрафованы маршрутчик и водитель легковушки

Нарушители ПДД были привлечены к ответственности благодаря записям видеорегистратора - ВИДЕО


17 августа в интернете была размещена видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как водитель маршрутного микроавтобуса «Газель» допускает грубые нарушение правил дорожного движения. Он проезжает регулируемый перекресток пр. Шереметевский и ул. Громобоя в Иванове на запрещающий сигнал светофора, что создало на дороге аварийно-опасную ситуацию.

Проводя проверку по данной видеозаписи, инспекторы ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 44-летний мужчина, управлявший в этот день указанным транспортным средством. В результате правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ - штраф составил 1000 рублей.

Также, привлечен водитель автомобиля «Хонда Цивик» по ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ, который чуть позже проезжает пешеходный переход на красный. Штраф составил 1000 рублей.

«Госавтоинспекция по Ивановской области выражает благодарность гражданам, небезразличным к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на улицах города Иваново», - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: маршрутка автомобиль ПДД нарушение штраф
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