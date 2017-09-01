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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: отпуск губернатора, недострои ЖК «Зеленая роща» и ОНФ против «мусорной» реформы
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Губернаторская перезагрузка. Где и как отдохнул Павел Коньков?
- Что будет с недостроенными домами жилого комплекса «Зеленая роща»?
- Кто такие потребители, приравненные к населению? И почему садоводов заставляют оплачивать электроэнергию по городскому тарифу?
- Как меня обманули. Жертва телефонного афериста раскрывает подробности преступной схемы.
- Стало дороже, но – только хуже. Народный фронт против «мусорной» реформы в ивановской области.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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