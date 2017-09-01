Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:48

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: отпуск губернатора, недострои ЖК «Зеленая роща» и ОНФ против «мусорной» реформы

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Губернаторская перезагрузка. Где и как отдохнул Павел Коньков?

- Что будет с недостроенными домами жилого комплекса «Зеленая роща»?

- Кто такие потребители, приравненные к населению? И почему садоводов заставляют оплачивать электроэнергию по городскому тарифу?

- Как меня обманули. Жертва телефонного афериста раскрывает подробности преступной схемы.

- Стало дороже, но – только хуже. Народный фронт против «мусорной» реформы в ивановской области.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



ключевые слова: анонс
  • оцените новость:
  • (0)
  • 280
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным
				
сегодня, 14:37

				

				В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным 
									
								

					
 Автор проекта - студентка 3 курса художественного училища - ЭСКИЗ 
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1000						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях
				
сегодня, 12:09

				

				Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях 
								

					
	 Также она вошла в состав сборной России - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							659						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому
				
сегодня, 08:56

				

				Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому 
								

					
	 Личность пострадавшей устанавливается
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4451						
    •