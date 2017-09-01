Ремонт моста через реку Нодога в Кинешемском районе завершен

Транспортное сообщение по автодороге восстановлено





Завершились работы по ремонту мостового перехода через реку Нодога на автодороге «Подъезд к Красногорский» в Кинешемском районе. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области. Дорожной организацией выполнены работы по замене деревянного настила моста. Транспортное сообщение по автодороге восстановлено.

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