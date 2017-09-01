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40 секунд назад
На перекрестке улиц Рабфаковской и Красных Зорь в Иванове на день отключат светофоры
6 сентября будут отключены светофоры на перекрестке улиц Рабфаковской и Красных Зорь в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 08.00 до 17.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
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