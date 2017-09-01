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Новости

29 минут назад

Мэрия: Неудовлетворительное состояние деревьев в Сквере мастеров подтвердили специалисты

Количество аварийных деревьев, предназначенных к сносу, и ФОТО


Сегодня, 4 сентября, на территории ивановского Сквера мастеров работала компетентная комиссия. В ее состав вошли заведующая кафедрой ботаники и зоологии ИвГУ, доцент Лариса Минеева, директор ООО «Зеленстрой» Наталья Долганова, начальник отдела по охране окружающей среды и контролю за санитарным состоянием города управления благоустройства Администрации города Иванова осмотра территории Елена Сотникова и специалисты-экологи ивановской мэрии. Члены комиссии определили качественное состояние зеленых насаждений. «Они подтвердили, что деревья произрастают в неудовлетворительном состоянии, имеют частичное или полное усыхание, признаки стволовой гнили, дупла, трещины, наклон, механические повреждения, отсутствие коры, расщелины», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

В Акт осмотра включены следующие пункты:

37 деревьев породы липа 40-45 лет в неудовлетворительном состоянии (трещина);

11 деревьев породы липа 35-40 лет в неудовлетворительном состоянии (наклон);

1 дерево породы липа 55-60 лет в неудовлетворительном состоянии (наклон, трещина);

1 дерево породы липа 40-45 лет в неудовлетворительном состоянии (усыхание);

15 деревьев породы липа 60-65 лет в неудовлетворительном состоянии (дупло);

12 деревьев породы липа 50-55 лет в неудовлетворительном состоянии (расщелина);

2 дерева породы липа 40-45 в неудовлетворительном состоянии (признаки стволовой гнили);

1 дерево породы липа 45-50 лет в неудовлетворительном состоянии (наклон, механические повреждения);

2 дерева породы липа 50-55 лет в неудовлетворительном состоянии (частичное отсутствие коры);

1 дерево породы липа 40-45 лет в неудовлетворительном состоянии (признаки стволовой гнили);

2 дерева породы ясень 50-55 лет в неудовлетворительном состоянии (наклон);

1 дерево породы ясень 55-60 лет в неудовлетворительном состоянии (трещина);

1 дерево породы ясень 45-50 лет в неудовлетворительном состоянии (гниль);

3 дерева породы ясень 45-50 лет в неудовлетворительном состоянии (трещина, наклон);

4 дерева породы ясень 35-40 лет в неудовлетворительном состоянии (расщелина);

2 дерева породы черемуха 20-25 лет в неудовлетворительном состоянии (трещина);

1 дерево породы рябина 15-20 лет в неудовлетворительном состоянии (трещина, дупла);

1 дерево породы груша 20-25 лет в неудовлетворительном состоянии (дупло);

1 дерево породы клен остролистный 30-35 лет в неудовлетворительном состоянии (трещина, признаки стволовой гнили);

1 дерево породы клен остролистный 40-45 лет в неудовлетворительном состоянии (дупло);

13 деревьев породы клен остролистный 45-50 лет в неудовлетворительном состоянии (трещина);

4 дерева породы клен я/л 25-30 лет в неудовлетворительном состоянии (наклон);

3 дерева породы клен я/л 20-25 лет в неудовлетворительном состоянии (наклон, дупло);

2 дерева породы лиственница 35-40 лет в неудовлетворительном состоянии (усыхание ствола);

1 дерево породы лиственница 30-35 лет в неудовлетворительном состоянии (частичное отсутствие коры);

1 дерево породы береза 30-35 лет в неудовлетворительном состоянии (усыхание).

Напомним, что набережная реки Уводь от проспекта Ленина до Банного моста включена в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Здесь будут проведены работы по благоустройству территории, включающие снос аварийных деревьев и высадку молодых саженцев, обустройство пешеходной зоны, велодорожки и места для фотографирования молодоженов с символами, а также строительство фонтана и летней эстрады. Работы планируется завершить в текущем году.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: сквер деревья снос
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Энгельс								
							
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  • 19 минут назад
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										+1
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							Бред!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 11 минут назад
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										+1
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							А члены "уважаемой" комиссии лечить деревья не пробовали? Что потом ивановцы будут показывать гостям города? Ваши засохшие саженцы в удовлетворительном состоянии и пни? В других городах деревья лечат каждый год, поэтому и возраст их доходит до 100-200-300 лет. А здесь, извините, спилить руки чешутся. У меня у самого сад 10 лет. Так что не надо мне тут сказки рассказывать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Русалка								
							
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  • 11 минут назад
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							А мне вот интересно, по мнению мэрии в парке им. Степанова деревья в нормальном состоянии? Или там никто не проверял парусность и гниль. Или люди там не гуляют? Почему не выпиливают там, где очевидно деревья представляют опасность для жизни гуляющих с детьми или спортсменов. Или написать объявление "Деревья ветхие, просим под ними не гулять." достаточно для посещающих парк.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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