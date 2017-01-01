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Новости

46 минут назад

В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным

Автор проекта - студентка 3 курса художественного училища - ЭСКИЗ


В рамках производственной практики в Ивановском художественном училище им. М.И. Малютина, студентами 3 курса отделения «Дизайн» под руководством заведующего отделением, преподавателя Владимира Колобова был выполнен заказ первой пожарно-спасательной службы №1 г. Иваново.

Учащиеся разработали проекты Памятного знака погибшим пожарным при выполнении своего служебного долга и проект благоустройства территории, где он будет расположен.

В итоге комиссия МЧС по Ивановской области рассмотрела 12 проектов. Наилучшим был признан Памятный знак студентки 3 курса Полины Дятликович. В настоящий момент идет работа над выполнением проекта в материале.

Установка и торжественное открытие знака планируется в конце сентября в сквере у пожарной части (г. Иваново, ул. Советская, 26), сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Ивановской области.



ключевые слова: пожарные гибель Памятный знак
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	       		В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным
				
47 минут назад

				

				В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным 
									
								

					
 Автор проекта - студентка 3 курса художественного училища - ЭСКИЗ 
				

				

	    			
    
	    				
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				Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях 
								

					
	 Также она вошла в состав сборной России - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 08:56

				

				Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому 
								

					
	 Личность пострадавшей устанавливается
				

				

	    			
    
	    				
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