В Иванове установят Памятный знак погибшим пожарным

Автор проекта - студентка 3 курса художественного училища - ЭСКИЗ





В рамках производственной практики в Ивановском художественном училище им. М.И. Малютина, студентами 3 курса отделения «Дизайн» под руководством заведующего отделением, преподавателя Владимира Колобова был выполнен заказ первой пожарно-спасательной службы №1 г. Иваново.

Учащиеся разработали проекты Памятного знака погибшим пожарным при выполнении своего служебного долга и проект благоустройства территории, где он будет расположен.

В итоге комиссия МЧС по Ивановской области рассмотрела 12 проектов. Наилучшим был признан Памятный знак студентки 3 курса Полины Дятликович. В настоящий момент идет работа над выполнением проекта в материале.

Установка и торжественное открытие знака планируется в конце сентября в сквере у пожарной части (г. Иваново, ул. Советская, 26), сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Ивановской области.

поделиться ссылкой:

