В Ивановской области сотрудники МЧС пришли к детям в масках «старинных пожарных»

Необычная акция прошла в Гавриловом Посаде - ФОТО





В течение последнего времени в Гаврилово-Посадском районе произошел рост травмирования детей на пожарах. В связи с этим сотрудники МЧС провели профилактическую работу. Причем, акцию решили сделать необычной.

«Начиная с 07.30 мы вместе с ростовыми фигурами старинных пожарных встречали детей и их родителей на улице 9 Января, - рассказывает начальник отдела надзорной деятельности Гаврилово-Посадского района Алексей Титов. – Место было выбрано неслучайно. Здесь расположено сразу два крупных детских образовательных учреждения – средняя школа № 1 и детский сад № 3. В игровой форме мы напомнили детям и их родителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Каждому вручили листовки».

Все бы хорошо, акция полезная, нужная, только уж маски «старинных пожарных» больно страшные. Впрочем, современных детей они вряд ли напугают.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

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