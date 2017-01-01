Ивановские коммунисты готовят акции протеста

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Вчера состоялось очередное заседание бюро Ивановского горкома КПРФ. Помимо всего прочего, члены бюро обсудили вопрос о предстоящих акциях протеста на территории областного центра.

Так, как говорится в сообщении на сайте kprf.ru, в ближайшее время в облцентре состоится пикет у правительства Ивановской области в поддержку обманутых дольщиков; акция «Красные в городе» и митинг 16 сентября в 11.00 на пл. Ленина, посвящённый проблемам дольщиков, детей войны и вопросам работы нового регоператора по вывозу и утилизации мусора.

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Фото: kprf.ru