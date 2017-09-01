Начал работу сайт XII Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо»





Официальный сайт XII Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» начал свою работу по адресу www.форум-золотое-кольцо.рф. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

На сайте можно ознакомиться с программой форума, новостями о ходе его подготовки, с информацией о спикерах и участниках XII Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо». Здесь также подробно представлена деловая и культурная программа.

Для потенциальных участников мероприятия на официальном сайте предусмотрена возможность онлайн-регистрации. Кроме того, здесь можно посмотреть итоги прошедших форумов, архивы фото- и видеоматериалов.

Помимо этого, последние новости, а также актуальная информация о форуме размещены на канале @forumGoldenRing в Telegram.

Напомним, в этом году ключевая тематика форума посвящена проблемам формирования новой текстильной индустрии в контексте результатов прошедшего в августе Форсайт-кэмпа – мероприятия, направленного на формирование одного из рынков Национальной технологической инициативы – рынка индустрии моды и текстиля FashionNet.

XII Международный текстильно-промышленный форум «Золотое кольцо» пройдет в Иванове и Плесе с 14-16 сентября текущего года. Его организаторы – Правительство Ивановской области при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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