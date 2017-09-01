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Новости

1 минуту назад

В Иванове установили селфи-скамью «Бабочка»

А скоро горожан ожидает еще один сюрприз - ФОТО


Сегодня, 5 сентября, на аллее на проспекте Ленина в областном центре появилась арт-скамейка. Объект «Бабочка» установлен в рамках реализации проекта селфи-маршрута. По задумке авторов, селфи-маршрут - это ряд изображений и инсталляций, вписанные в городскую среду, которые будут интересны прохожим всех возрастов, будут вызывать желание сфотографироваться рядом и украсят окружающее городское пространство.

Напомним, что на улицах Иванова уже были к настоящему моменту смонтированы 3 арт-объекта: «Рука», «Застежка-молния», «Пряха». Идея селфи-маршрута была обнародована в рамках открытой презентации проекта, которая прошла 23 июля на территории NIMLOFT. Глава города Владимир Шарыпов поддержал идею активной ивановской молодежи организовать селфи-маршрут по городу.

Инициаторы проекта – творческая молодежь, неравнодушные горожане, социально ответственный бизнес. Обсуждение проекта велось на различных площадках и в интернет-сообществах, группах по интересам. Аккумулятором идей выступил NIMLOFТ. Предполагаемый пешеходный маршрут будет проходить по площади Победы, Шереметевскому проспекту, улице Карла Маркса и проспекту Ленина.

Куратор проекта со стороны мэрии Павел Соколов отметил, что основная идея создания арт-маршрута заключается в том, чтобы «связать» воедино известные архитектурные памятники и вновь установленные объекты, придать актуальности и современности городскому ландшафту. По словам Павла Соколова, ивановцев в недалеком будущем ожидает сюрприз - на участке набережной будет установлена группа объектов свадебной тематики как своеобразное воплощение бренда «Иваново - город невест».

Финансирование селфи-проекта идет из общественных источников – в процессе сбора денежных средств может поучаствовать любой житель Иванова. Основная часть пожертвований идет от спонсоров. Как сообщил сегодня коммерческий директор группы компаний «М-Сервис» Рамиль Ибрагимов, фирма участвует в создании целой серии объектов, каждая селфи-скамья стоит свыше 60 тысяч рублей. «Мы изготавливаем их для города и делаем таким образом подарок. Я думаю, что наша "Бабочка" понравится детям, молодежи. Каждому понравится сфотографироваться на фоне красивого объекта»,- рассказал партнер проекта.

К созданию селфи-маршрута приглашены дизайнеры, художники, скульпторы, архитекторы, все неравнодушные жители областного центра. Обсуждение проекта и голосование за элементы маршрута проходит на интернет-площадке в группе «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: арт-объект селфи-маршрут
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	       		Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях
				
сегодня, 12:09

				

				Ивановская конькобежка завоевала три золотые медали на международных соревнованиях 
								

					
	 Также она вошла в состав сборной России - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому
				
сегодня, 08:56

				

				Сбитая на улице Кузнецова в Иванове женщина впала в кому 
								

					
	 Личность пострадавшей устанавливается
				

				

	    			
    
	    				
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