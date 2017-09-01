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сегодня, 09:59У жителей села Михалево из кранов вместо воды течет черная жижа
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В Михалеве, где из кранов течет черная грязь, промоют сети холодного водоснабжения
Информация о некачественной воде в селе передана Роспотребнадзор
Как мы сообщали ранее, жители села Михалево Ивановского района в отчаянии. По их словам, с водой в селе творится что-то неладное. «Каждый вечер из крана вместо воды течет грязь, а платим, как положено, просто нет сил…», - говорят люди.
Через некоторое время после нашей публикации на сайте администрации ивановского района появилось следующее сообщение:
«C 6 сентября в селе Михалево будет осуществлена промывка сетей холодного водоснабжения.
Гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в с. Михалево, является компания ООО «Михалевское ЖКХ». Для подачи чистой воды требуется периодическая промывка сетей холодного водоснабжения. ООО «Михалевское ЖКХ» совместно с управляющими компаниями муниципалитета и Товариществом собственников жилья с 6 сентября будет осуществлять данную промывку.
Уведомляем жителей с. Михалево, что после осуществления мероприятий необходимо кипячение воды.
Информация о некачественной поставке воды от администрации Ивановского муниципального района 5 сентября направлена в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области».
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