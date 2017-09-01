Руководство ИМЗ «Автокран» встретилось с коллективом

Речь шла о перспективах завода





Генеральный директор Ивановского машиностроительного завода «Автокран» Евгений Верещагин рассказал о перспективах предприятия. Текущей деятельности мешают долги предшественника – ОАО «Автокран», признанного банкротом. Сейчас менеджмент ставит целью самостоятельно заключать договоры на поставку шасси. Есть варианты с «Уралом» и «МАЗом». Заработная плата выплачивается вовремя и даже стоит вопрос о ее увеличении, рассказала председатель профкома завода Надежда Кашина.

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