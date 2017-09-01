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39 минут назад
Руководство ИМЗ «Автокран» встретилось с коллективом
Речь шла о перспективах завода
Генеральный директор Ивановского машиностроительного завода «Автокран» Евгений Верещагин рассказал о перспективах предприятия. Текущей деятельности мешают долги предшественника – ОАО «Автокран», признанного банкротом. Сейчас менеджмент ставит целью самостоятельно заключать договоры на поставку шасси. Есть варианты с «Уралом» и «МАЗом». Заработная плата выплачивается вовремя и даже стоит вопрос о ее увеличении, рассказала председатель профкома завода Надежда Кашина.
ключевые слова: завод "Автокран"
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