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Новости

сегодня, 12:36

Уроженец Кинешмы организовал в Вологде 44 закладки с синтетическими наркотиками

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы - ФОТО


Сотрудники полиции задержали в Вологде 25-летнего уроженца Кинешмы Ивановской области, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и кражи.

У злоумышленника при проведении личного досмотра и по месту жительства в Вологде обнаружили и изъяли свертки с наркотическим средством синтетического происхождения, предназначавшиеся для сбыта, а также предметы и средства для фасовки.

Оперативники установили, что задержанный организовал сбыт наркотиков на территории Вологды и Ярославля через тайники-закладки. В Вологде полицейские обнаружили 44 таких тайника, в Ярославле – один, с наркотическим средством более 130 граммов.

Всего стражи порядка изъяли у кинешемца порядка 335 граммов запрещенных к свободному обороту синтетических наркотиков.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела. Злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу



ключевые слова: наркотики полиция
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